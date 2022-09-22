2022 Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman, nerede? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak?

Dünya kupası ne zaman? Bu yıl 22.si düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcına kısa bir süre kala futbolseverler tarafından başlangıç tarihi, hangi takımların yer aldığı gibi detayların aramaları hız kazandı. Peki, Dünya kupası ne zaman? Dünya Kupası ne zaman, nerede? Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak?

Dünya kupası ne zaman? Ülkelerarası Dünya'nın en prestijli futbol müsabakası FİFA 2022 Dünya Kupası bu yıl Katar'da düzenlenecek. Katar'da hava şartlarının normalden daha sıcak olması nedeniyle geç başlamasına karar verilen 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcına kısa bir süre kala sporseverlerin yaptığı aramalar hız kazandı. Konuyla alakalı son dönemde en çokDünya kupası ne zaman? Dünya Kupası ne zaman, nerede? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak? soruları araştırılmakta. 2022 Dünya Kupası ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım, Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak. Yine oynanan birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından gösterişli bir kapanış ve final mücadelesinin ardından 18 Aralık, Pazar günü sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası açılış töreni ve maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

22.si düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupası 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek.



2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2022 FİFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın yanı sıra Ekvator, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, ABD, Galler, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya, Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore yer alacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR YOK?

2022 FİFA Dünya Kupası'nda başta Türkiye A Milli Futbol Takımımızın yanı sıra birçok önemli ülke yer alamayacak. 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak başlıca önemli ülkeler Türkiye, Rusya, Ukrayna, İtalya, Şili, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, İsveç, Nijerya, Avusturya, Mısır, Çek Cumhuriyeti ve Norveç yer alamayacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ YILDIZLAR YER ALMAYACAK?

2022 Dünya Kupası'nda futbolseverler Dünyaca ünlü birçok yıldızı göremeyecek;

Erling Haaland - Norveç Zlatan Ibrahimovic - İsveç Hakan Çalhanoğlu -Türkiye Cengiz Ünder - Türkiye Merih Demiral - Türkiye Çağlar Söyüncü - Türkiye Mohamed Salah - Mısır Jorginho - İtalya Patrick Schick - Çekya Marco Veratti - İtalya Sebastian Haller - Fildişi Sahili David Alaba - Avusturya Pierre-Emerick Aubameyang - Gabon Riyad Mahrez - Cezayir Naby Keita - Gine

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI



2022 Dünya Kupası Grupları şu şekilde;

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana