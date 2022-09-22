2022 Dünya kupası ne zaman başlayacak? Dünya Kupası ne zaman, nerede? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak?
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Dünya kupası ne zaman? Bu yıl 22.si düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcına kısa bir süre kala futbolseverler tarafından başlangıç tarihi, hangi takımların yer aldığı gibi detayların aramaları hız kazandı. Peki, Dünya kupası ne zaman? Dünya Kupası ne zaman, nerede? Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak?
Dünya kupası ne zaman? Ülkelerarası Dünya'nın en prestijli futbol müsabakası FİFA 2022 Dünya Kupası bu yıl Katar'da düzenlenecek. Katar'da hava şartlarının normalden daha sıcak olması nedeniyle geç başlamasına karar verilen 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcına kısa bir süre kala sporseverlerin yaptığı aramalar hız kazandı. Konuyla alakalı son dönemde en çokDünya kupası ne zaman? Dünya Kupası ne zaman, nerede? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takımlar yer alacak? soruları araştırılmakta. 2022 Dünya Kupası ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım, Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak. Yine oynanan birbirinden heyecanlı mücadelelerin ardından gösterişli bir kapanış ve final mücadelesinin ardından 18 Aralık, Pazar günü sona erecek.
2022 Dünya Kupası açılış töreni ve maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
22.si düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupası 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek.
2022 FİFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın yanı sıra Ekvator, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, ABD, Galler, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya, Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore yer alacak.
2022 FİFA Dünya Kupası'nda başta Türkiye A Milli Futbol Takımımızın yanı sıra birçok önemli ülke yer alamayacak. 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak başlıca önemli ülkeler Türkiye, Rusya, Ukrayna, İtalya, Şili, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, İsveç, Nijerya, Avusturya, Mısır, Çek Cumhuriyeti ve Norveç yer alamayacak.
2022 Dünya Kupası'nda futbolseverler Dünyaca ünlü birçok yıldızı göremeyecek;
- Erling Haaland - Norveç
- Zlatan Ibrahimovic - İsveç
- Hakan Çalhanoğlu -Türkiye
- Cengiz Ünder - Türkiye
- Merih Demiral - Türkiye
- Çağlar Söyüncü - Türkiye
- Mohamed Salah - Mısır
- Jorginho - İtalya
- Patrick Schick - Çekya
- Marco Veratti - İtalya
- Sebastian Haller - Fildişi Sahili
- David Alaba - Avusturya
- Pierre-Emerick Aubameyang - Gabon
- Riyad Mahrez - Cezayir
- Naby Keita - Gine
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
2022 Dünya Kupası Grupları şu şekilde;
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana