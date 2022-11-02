2022 FIFA Dünya Kupası maçları gün içerisinde birçok sporsever tarafından merak ediliyor ve dünya kupası ne zaman başlayacak? Sorusu ile sıklıkla araştırılmakta. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi tarihte gerçekleşeceğini merak eden vatandaşlar Dünya kupası ne zaman başlayacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, Dünya kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya kupası hangi tarihte başlayacak?

Dünya kupası ne zaman başlayacak? Sorusu birçok futbolsever tarafından merak konusu oldu. , özellikle karşılaşmaları izlemek isteyen birçok futbolsever tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılmakta. Bu haberimizde merak edenler için Dünya kupası ne zaman başlayacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dünya kupası ne zaman başlayacak? 2022 Dünya kupası hangi tarihte başlayacak?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Kasım Pazar günü başlayacak olan dünya kupası, Katar – Ekvador ile başlayacak. Ayrıca 9 - 17 Aralık tarihinde Yarı Final Maçları, 18 Aralık Pazar günü ise Final Maçı oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL?

Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana