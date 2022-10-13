FIFA'nın 4 yılda bir düzenlediği Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde 22. kez düzenlenecek. Dünya Kupası her zaman olduğu gibi futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken, başlangıç tarihinin yakınlaşması nedeniyle detayları merak edilmekte. Peki, Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası ne zaman? FIFA'nın 4 yılda bir düzenlediği Dünya Kupası, bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde 22. kez düzenlenecek. Dünya Kupası her zaman olduğu gibi futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken, başlangıç tarihinin yakınlaşması nedeniyle detayları merak edilmekte. Peki, Dünya Kupası ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

FİFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü gösterişli bir açılışla başlayacak ve 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan büyük şovların yer alacağı final maçı ile sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası açılış töreni ve maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI NEREDE DÜZENLENECEK?

22.si düzenlenecek olan 2022 FİFA Dünya Kupası 2022 Kasım ayında Katar'da düzenlenecek.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2022 FİFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'ın yanı sıra Ekvator, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, ABD, Galler, Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya, Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz, Gana, Uruguay ve Güney Kore yer alacak.