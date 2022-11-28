Dünya Kupası'ndan elenen ülkeler neresi? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takım elendi? Dünya Kupası elenen ülkeler 2022!
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2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası'ndan elenen ülkeler neresi? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takım elendi? Dünya Kupası elenen ülkeler 2022 araması yapılıyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası'ndan elenen ülkeler neresi? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takım elendi? Dünya Kupası elenen ülkeler 2022 araması yapılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
DÜNYA KUPASI'NDAN ELENEN ÜLKELER NERESİ?
A grubu'nda Katar ilk olarak ayrılan ülke oldu. Şuan henüz elenen başka ülkeler belirlenmedi.
FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE TAKIMLARI
A Grubu
Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda
B Grubu
İngiltere
İran
ABD
Galler
C Grubu
Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya
D Grubu
Fransa
Avustralya
Danimarka
Tunus
E Grubu
İspanya
Kosta Rika
Almanya
Japonya
F Grubu
Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan
G Grubu
Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun
H Grubu
Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore