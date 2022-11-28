2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan 2022 Katar Dünya Kupası, her gün futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası'ndan elenen ülkeler neresi? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takım elendi? Dünya Kupası elenen ülkeler 2022 araması yapılıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? Dünya Kupası maçlarını Türk hakem yönetiyor mu?

Dünya Kupası hangi ülkeler gruptan çıkmayı garantiledi? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Katar 2022 Dünya Kupası puan durumu! Dünya Kupası'ndan elenen ülkeler neresi? 2022 Dünya Kupası'nda hangi takım elendi? Dünya Kupası elenen ülkeler 2022 araması yapılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

DÜNYA KUPASI'NDAN ELENEN ÜLKELER NERESİ?

A grubu'nda Katar ilk olarak ayrılan ülke oldu. Şuan henüz elenen başka ülkeler belirlenmedi.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

A Grubu

Katar

Ekvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore