2022 Dünya Kupası'nda 2. grup maçları devam ederken futbol severler, Dünya Kupası'nda üst tura çıkmayı garantileyen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16'ya hangi takımlar kaldı? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, 2022 Dünya Kupası son 16'ya hangi takımlar yükseldi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22'nci FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası'nda gruptan lider çıkan takımlar kimler? Dünya Kupası'nda üst tura çıkmayı garantileyen takımlar hangileri? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16'ya hangi takımlar kaldı? Dünya Kupası'nda grubu 2. bitiren takımlar kimler? Dünya Kupası 2022 eşleşmeleri belli oldu mu?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 DÜNYA KUPASI ELENEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Şuana kadar bir üst tura çıkmayı garantileyen bir takım henüz bulunmuyor . A grubunda ilk 2 maçlar sonucu oluşan puan durumu şu şekilde:

Hollanda 4

Ekvador 4

Senegal 3

Katar 0

Buna göre Katar turnuvaya veda eden ilk takım oldu. Bunun dışında Hollanda, Ekvador ve Senegal arasından üst tura çıkacak 2 takım henüz kesinleşmedi. Son maçta her şey kesinleşecek.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore