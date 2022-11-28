2022'de Katar'da oynanan Dünya Kupası maçları heyecanla takip ediliyor. Dünya çapında sıkı sıkıya takip edilen organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türk hakem olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? Dünya Kupası maçlarını Türk hakem yönetiyor mu? İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Futbolseverler ise Dünya Kupası'nda Türk hakem var mı? Dünya Kupası maçlarını Türk hakem yönetiyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM VAR MI?

FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alacak hakemleri açıkladı. Listede 36 orta hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 Video Yardımcı Hakem yer aldı. FIFA'nın açıkladığı listede Türk hakemlere yer verilmedi.

Dünya Kupası'nda 3 kadın hakem görev yapacak. Fransız Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga ve Japonya'dan Yoshimi Yamashita Dünya Kupası maçlarında düdük çalacak. Bir önceki Dünya Kupası'nda Türk hakemler görev alıyordu fakat 2022 Dünya Kupası'nda Türk hakemler görev almıyor. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konu ile ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Dünya Kupası'nda hakem seçimindeki ilk kriterimiz, her zaman 'yüksek kalite' olmuştur. Dünya genelinde en yüksek seviyedeki isimlerin turnuvaya katılması, seçim kriterimizi oluşturdu.

2018 Dünya Kupası'nın çok başarılı geçmesinin temel nedenlerinden birisi de hakemlerin yüksek standarttaki maç yönetimleriydi.

Katar'daki turnuvada, bu çıtayı daha da yükseğe çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."