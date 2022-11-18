Dünya Kupası'nda TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri hangi gün yok?
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Futbolseverlerin heyecanla başlamasını beklediği Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 dizilerinin Dünya Kupası sürecinde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası'nda TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri hangi gün yok? sorularının yanıtı aratılıyor. İşte detaylar...
20 Kasım ile 18 Aralık arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası maçları bekleniyor. Maçların olduğu günler TRT dizilerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Dünya Kupası'nda TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri hangi gün yok? soruları aratılıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA TRT 1 DİZİLERİ YAYINLANMAYACAK MI?
20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası, Katar'da oynanacak. Oynanan maçlar ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 ise 1 haftalık yayın akışını açıkladı.
20 Kasım Pazar günü Teşkilat,
21 Kasım Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu,
22 Kasım Salı günü Yürek Çıkmazı yeni bölümü yayınlanacak.
23 Kasım- 27 Kasım tarihleri arasında TRT 1 ekranlarında dizi yayını olmayacak.
24 Kasım günü Balkan Ninnisi,
25 Kasım günü Kasaba Doktoru,
26 Kasım günü Gönül Dağı,
27 Kasım günü ise Teşkilat dizisi yayınlanmayacak.