Futbolseverlerin heyecanla başlamasını beklediği Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 dizilerinin Dünya Kupası sürecinde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası'nda TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri hangi gün yok? sorularının yanıtı aratılıyor. İşte detaylar...

20 Kasım ile 18 Aralık arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Kupası maçları bekleniyor. Maçların olduğu günler TRT dizilerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında Dünya Kupası'nda TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri yayınlanmayacak mı? TRT 1 dizileri hangi gün yok? soruları aratılıyor.

DÜNYA KUPASI'NDA TRT 1 DİZİLERİ YAYINLANMAYACAK MI?

20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası, Katar'da oynanacak. Oynanan maçlar ise TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. TRT 1 ise 1 haftalık yayın akışını açıkladı.

20 Kasım Pazar günü Teşkilat,

21 Kasım Pazartesi günü Alparslan Büyük Selçuklu,

22 Kasım Salı günü Yürek Çıkmazı yeni bölümü yayınlanacak.

23 Kasım- 27 Kasım tarihleri arasında TRT 1 ekranlarında dizi yayını olmayacak.

24 Kasım günü Balkan Ninnisi,

25 Kasım günü Kasaba Doktoru,

26 Kasım günü Gönül Dağı,

27 Kasım günü ise Teşkilat dizisi yayınlanmayacak.