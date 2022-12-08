Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

2022 Katar Dünya Kupasında son 16 turu maçları tamamlandı. Çeyrek finale adını yazdıran 8 takım beli olurken futbol severler Çeyrek final müsabakalarının ne zaman oynanacağını ve eşlemeleri merak ediyorlar. Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final eşlemeleri beli oldu mu? İşte 2022 Katar Dünya Kupasına dair tüm merak edilenler...

Dünya Kupası'nda Çeyrek final heyecanı başlamak üzere. Arjantin, Hollanda, Brezilya, Hırvatistan, Fransa, İngiltere, Fas ve Portekiz'in mücadele edeceği çeyrek maçlarının ne zaman, hangi gün, saat kaçta oynanacağı ve maçların yayıncı kanalına ilişkin bilgiler futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün maç var mı? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Çeyrek final eşlemeleri beli oldu mu? Dünya Kupası maçlar hangi kanala yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN MAÇ VAR MI?

Dünya Kupası'nda ilk ara bugün gerçekleşiyor. Şimdiye dek 56 maçın oynandığı turnuvada dün olduğu gibi bugün de maç oynanmayacak.

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Katar Dünya Kupası Çeyrek final maçları ise Cuma günü başlayacak. İşte eşleşmeler ve maç programı...

9 ARALIK CUMA

Brezilya - Hırvatistan (18:00)

Hollanda - Arjantin (22.00)

10 ARALIK CUMARTESİ

Fas - Portekiz (18:00)

Fransa - İngiltere (22:00)

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Zorlu maçların tümü TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.