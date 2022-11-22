Dünya Kupası maçlarının başlamasıyla birlikte maçlarda uzatmaların uzun sürmesi futbol severler tarafından dikkat çekti. Özellikle bugünkü maçlarda +9 +15 uzatmalar verilmişti. Peki, Dünya Kupası maçlarında neden çok uzatma veriliyor? Maçlarda neden uzatma süreleri uzun? 2022 Dünya Kupası maçında uzatmalar neden fazla? İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının sonuna 14 dakika eklenmesi futbolcular dahil herkesi şaşırttı. Peki, Dünya Kupası maçlarında neden çok uzatma veriliyor? Maçlarda neden uzatma süreleri uzun? 2022 Dünya Kupası maçında uzatmalar neden fazla? Yeni kural mı geldi? Uzatma süreleri değişti mi? Neden çok fazla uzatma veriliyor? İşte bilgiler...

DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA UZATLAMALAR DEĞİŞTİ Mİ, NEDEN FAZLA SÜRÜYOR?

FIFA Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek hakemlerle yaptığı toplantıda, zaman geçirilmesinin önüne geçmek amacıyla topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesi talimatını verdiği ifade edildi.

Bu bakımdan bazı maçlara +10 dakikadan fazla uzatma süresi verildi. Bu durum bazı futbol severler tarafından hoş karşılansa da bazıları tarafından da eleştirilere neden oldu.

HANGİ MAÇA KAÇ DAKİKA UZATMA VERİLDİ?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk haftasında A Grubu'nda İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına eklenen uzatma süresi olay oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 14 dakika eklenmesi sahadaki futbolcular dahil tribünleri ve ekran başında maçı izleyenleri oldukça şaşırttı. Hakemin uzatmalar için verdiği bu süre sosyal medyada da çok konuşuldu.