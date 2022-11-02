Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!

İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları gün içerisinde birçok sporsever tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi tarihte gerçekleşeceğini Dünya Kupası maçları ne zaman? Sorusu ile gün içerisinde birçok kişi araştırmakta. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!