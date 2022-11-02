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Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!

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Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!

İlk kez Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları gün içerisinde birçok sporsever tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaların hangi tarihte gerçekleşeceğini Dünya Kupası maçları ne zaman? Sorusu ile gün içerisinde birçok kişi araştırmakta. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!

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Dünya Kupası maçları ne zaman? Sorusu, özellikle karşılaşmaları izlemek isteyen birçok futbolsever tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılmakta. Bu haberimizde merak edenler için Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Sorularını yanıtladık. 32 Farklı takımın mücadele edeceği dünya kupası tarihini sizler için haberimize ekledik. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman? Dünya Kupası maçları hangi tarihte oynanacak? Dünya Kupası maç tarihleri!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

20 Kasım tarihinde başlayacak olan dünya kupası maçları aşağıda yer almaktadır.

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları oynanacak.

18 Aralık Pazar günü Final Maçı oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI NASIL?

Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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