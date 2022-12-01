Dünya kupası karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken bir yandan da vatandaşlar tarafından Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek?

Dünya kupasında dair birçok konu merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? Sorusu da yer alıyor ve 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Dünya kupası etkinlik takvimine göre, 18 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador

21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler

22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus

23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan

24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay

25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador

26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan

27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika

28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan

29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD

30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka

1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas

2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay

3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si

4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si

5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si

6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si

9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları

18 Aralık Pazar: Final Maçı