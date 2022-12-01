Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek?
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Dünya kupası karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken bir yandan da vatandaşlar tarafından Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek?
Dünya kupasında dair birçok konu merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. Merak edilen konular arasında Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? Sorusu da yer alıyor ve 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman bitiyor? 2022 Dünya kupası ne zaman bitecek?
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 Dünya kupası etkinlik takvimine göre, 18 Aralık 2022 tarihinde TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecek.
DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
18 Aralık Pazar: Final Maçı