Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda - Arjantin maçı ne zaman?
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2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Hollanda - Arjantin bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hollanda - Arjantin maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Hollanda - Arjantin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hollanda - Arjantin maçı şifresiz mi? Hollanda - Arjantin maçı hakemi kim? Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda - Arjantin maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Hollanda ile Arjantin arasındaki 2022 Dunya Kupasi maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Hollanda-Arjantin Maçı, 09 Aralık Cuma günü oynanacak.
Hollanda-Arjantin Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Hollanda ve Arjantin, karşı karşıya geleceği 2022 Dunya Kupasi Çeyrek Final maçı, Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.