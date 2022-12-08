Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman?

2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Brezilya - Hırvatistan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Brezilya - Hırvatistan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman?