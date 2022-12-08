Dünya Kupası maçları bugün saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman?
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2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Brezilya - Hırvatistan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Brezilya - Hırvatistan maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Brezilya - Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Brezilya - Hırvatistan maçı şifresiz mi? Brezilya - Hırvatistan maçı hakemi kim? Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Brezilya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Hırvatistan maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Brezilya ile Hırvatistan arasındaki 2022 Dunya Kupasi maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Brezilya-Hırvatistan Maçı, 09 Aralık Cuma günü oynanacak.
Brezilya-Hırvatistan Maçı, saat 18:00 başlayacak.
Brezilya ve Hırvatistan, karşı karşıya geleceği 2022 Dunya Kupasi Çeyrek Final maçı, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.