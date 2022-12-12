Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Arjantin - Hırvatistan karşılaşması ve Fas - Fransa karşılaşması ile oynanacak olan yarı final maçları heyecanla bekleniyor. Peki, Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Arjantin - Hırvatistan ve Fas- Fransa mücadeleleri futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dünya Kupası serüveninde nefesler tutuldu ve oynanacak olan yarı final maçları bekleniyor. Arama motorlarında ise Dünya Kupası maçları bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? soruları araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri 13 Aralık'ta başlayacak. Hırvatistan- Arjantin maçı 13 Aralık'ta 22.00'da oynanırken, Fas- Fransa maçı 14 Aralık günü 22.00'da oynanacak.