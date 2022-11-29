Dünya Kupası maç saatleri değişti mi merak ediliyor. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda 2. maçlar sona erdi. 3. maçlar öncesi geri sayım başladı. Dünya Kupası maç saatleri değişti mi gündeme geliyor. Peki, Dünya Kupası maç saatleri değişti mi?

Ev sahibi Katar ile Kanada'nın veda etmesi kesinleşti. Ardından Fransa, Brezilya ve Portekiz son 16 biletini almayı garantileyen takımlar oldu. Dünya Kupası maç saatleri değişti mi sorusuna yanıt arayan futbolseverler, Dünya Kupası maç saatleri değişti mi diye araştırıyorlar. Dünya Kupası maç saatleri değişti mi? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Dünya Kupası maç saatleri 18.00 ve 22.oo olarak değişti.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ VE MAÇ FİKSTÜRLERİ

Dünya Kupası boyunca tüm maç takvimi ve fikstürüne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hangi gün kimin maçı var, saat kaçta başlayacak, hangi maçlar hangi gün ve saat kaçta tüm maç takvimine aşağıdan bakabilirsiniz.

29 Kasım 2022 Salı Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

30 Kasım 2022 Çarşamba Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

1 Aralık 2022 Perşembe Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

2 Aralık 2022 Cuma Maçları ve Saatleri (Grup Aşaması)

3-4 Aralık 2022 Cumartesi-Pazar Son 16 Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)

5-6 Aralık 2022 Pazartesi-Salı Son 16 Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)

9-10 Aralık 2022 Cuma-Cumartesi Çeyrek Final Maçları ve Tarihleri (Takımlar henüz belli değil)