Dünya Kupası maç özetleri! 2022 Dünya Kupası maç özetleri nereden izlenir?
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2022 Dünya Kupası maç özetleri ile Dünya Kupası maçlarının önemli pozisyon ve gollerini kaçıran futbolseverler o anları ekran başından izleyebilmek için Dünya Kupası maç özetleri nereden izlenir? Merak ediyorlar. Dünya Kupası maç özeti videoları geniş maç özeti nerede? İşte, Dünya Kupası maç özetleri!
Dünya Kupası maç özetleri! 2022 Dünya Kupası maç özetleri ile Dünya Kupası maçlarının önemli pozisyon ve gollerini kaçıran futbolseverler o anları ekran başından izleyebilmek için Dünya Kupası maç özetleri nereden izlenir? Merak ediyorlar. Dünya Kupası maç özeti videoları geniş maç özeti nerede? İşte, Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ
Dünya Kupası maç özetleri Dünya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olan TRT platformlarından izleyebilirsiniz. Dünya Kupası maç özetleri aradığınız maçın bitiminin ardından TRT Spor YouTube kanalında yer almaktadır.
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları oynanacak.
- 18 Aralık Pazar günü Final Maçı oynanacak.