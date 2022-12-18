Dünya Kupası Kupa Töreni CANLI izle! KUPA TÖRENİ CANLI YAYIN! TRT 1 Kupa töreni canlı izle! Dünya Kupasını kim kazandı?

Dünya Kupasını kim kazandı merak ediliyordu. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği Fransa-Arjantin finalinde kazanan penaltılarda belli oldu. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İşte, Dünya Kupası Kupa Töreni canlı izle! Kupa töreni canlı yayın! TRT 1 Kupa töreni canlı izle!

Kupa töreni canlı izle! Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği Fransa-Arjantin finalinde kazanan penaltılarda belli oldu. Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. İşte, Dünya Kupası Kupa Töreni canlı izle! Kupa töreni canlı yayın! TRT 1 Kupa töreni canlı izle linki haberimizde...

DÜNYA KUPASI KUPA TÖRENİ CANLI İZLE

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KUPA TÖRENİ CANLI İZLE

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin oldu. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. 1978 ve 1986'da bu kupayı kazanan Arjantin, 36 yıllık hasretine Katar'da son vermiş oldu. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.