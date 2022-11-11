Dünya Kupası kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

2022 Dünya Kupası için artık beklenen zaman geldi çattı. Liglerde araya kısa bir süre kala dünyada ve yurt genelindeki milyonlarca futbolseverler Dünya Kupası'nı beklemeye başladı. İşte, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası başlangıç ile son gün tarihleri ve kupanın grupları...

Dünya kupasında geri sayıma girildi.32 ülkenin katılacağı dev organizasyon fikstür ve maç programında beli oldu. Perki, FİFA 2022 Katar Dünya Kupası kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak? Dünya kupasına hangi ülkeler katılıyor, gruplar nasıl, dünya kupası hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2022 Dünya Kupası maçları, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır. Peki 2022 Dünya Kupası final maçı ne zaman oynanacak? 18 Aralık 2022 tarihinde, Türkiye saati ile 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak. Heyecan dolu grup aşamaları, 16 ülkenin eleme turlarına çıkacağı 2 Aralık'a kadar sürecek.

Son 16 turu maçları 3-6 Aralık tarihlerinde, çeyrek finaller ise 9-10 Aralık tarihinde oynanacak.

13 ve 14 Aralık'ta yarı final karşılaşmalarını izleyeceğiz. Üçüncülük maçından bir gün sonra, 18 Aralık'ta sıra milyarları ekran başına kilitleyecek finale gelecek.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANLDAN YAINLANACAK?

Küresel anlamda en büyük turnuvalardan biri olan Dünya Kupası için taraftarlar stadyumda yerlerini alırken herkes Katar'da olamayacak. Futbolseverler maçları ekran başından takip edecekler. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

FİFA 2022 KATAR DÜNYA KUPASINA HANGİ ÜLKELER KATILICAK?

Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana

DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELİ OLDU

A Grubu : Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu : İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu : Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu : İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu : Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu : Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore