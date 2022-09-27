Dünya Kupası iptal mi oldu? Bu yıl Dünya Kupası olmayacak mı? Dünya Kupası ertelendi mi?

Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam saatlerinde bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın iptal olacağına dair bir iddia yer aldı. Peki, Dünya Kupası iptal mi oldu? Bu yıl Dünya Kupası olmayacak mı? merak edildi. İşte, Dünya Kupası ertelendi mi?

Dünya Kupası iptal mi? Sosyal medya platformu Twitter'da dün akşam saatlerinde bu yıl Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'nın iptal olacağına dair bir iddia yer aldı. Peki, Dünya Kupası iptal mi oldu? Bu yıl Dünya Kupası olmayacak mı? merak edildi. İşte, Dünya Kupası ertelendi mi? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI İPTAL Mİ OLDU?

Futbol Yorumcusu ve Eski Hakem Ahmet Çakar'ın dün akşam Twitter'dan yaptığı "Katar dünya kupası olmayacak…" paylaşımı üzerine Dünya Kupası iptal mi edildi merak edildi. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı:

2022 FIFA Dünya Kupası'nın iptal edildiği veya ertelendiği yönünde henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır.

Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle bu Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.