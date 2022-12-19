2022 Dünya Kupası Finali'nde Arjantin, normal süresi 2-2 uzatma dakikaları ise 3-3 eşitlikle sona eren maçta Fransa'yı seri penaltı vuruşlarıyla 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin, tarihindeki 3. Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederken Fransızlar büyük üzüntü yaşadı. Müsabakanın son düdüğünden sonra Arjantin'in uzatma dakikalarında Messi ile bulduğu golde kural hatası iddiaları ortaya atıldı. Peki, Dünya kupası iptal mi? Dünya Kupası kural hatası mı var? İşte merak edilenler...

2022 Dünya Kupası şampiyonu beli oldu .Dün oynana Fransa - Arjantin maçı nefes kesti.Nomal süreleri 2-2 biten müsabakada uzatma devrelerde de eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışları sonrası son dünya kupası ve Avrupa şampiyonu Fransa'yı penaltı atışları sonrası 4-2 skor ile yenene Arjantin 36 yıl sonra Dünya kupasını müzesine götürdü. Müsabakanın uzatma devrelerinde Arjantin'in Messi ile bulduğu golde kural hatası iddiaları ortaya atıldı. Futbol kanoyu bu iddia üzerine harekete geçti. Peki ,Dünya kupası iptal mi? Dünya Kupası kural hatası mı var? Dünya kupası kural hatası iddiası doğru ise bundan sonra ne olacak? Fransa- Arjantin müsabakası yeniden mi oynanacak? Detaylar haberimizde....

DÜNYA KUPASI İPTAL Mİ?

Bir gol atıldıktan sonra hakem, oyun yeniden başlamadan önce gol atıldığında oyun alanında fazladan bir kişinin olduğunu fark ederse: Fazladan kişi aşağıdaki durumlarda hakem golü reddetmelidir: golü atan takımın bir oyuncusu, yedek oyuncusu, değiştirilmiş oyuncusu, ihraç edilmiş oyuncusu veya takım görevlisi; Oyun, fazladan kişinin bulunduğu yerden bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılır. Yukarıda 'oyun alanına fazladan kişi girmesi' bölümünde belirtildiği gibi bir golle sonuçlanmadığı sürece oyuna müdahale eden bir dış etken; oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır fazladan kişi: golü yiyen takımın bir oyuncusu, yedek oyuncusu, değiştirilmiş oyuncusu, ihraç edilmiş oyuncusu veya takım görevlisi oyuna müdahale etmeyen bir dış ajan Her durumda, hakem fazladan kişiyi oyun alanından uzaklaştırmalıdır.

DÜNYA KUPASI FŞNALİNDE KURAL HATASI MI VAR?

Arjantin'de 36 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusu yaşanırken, son şampiyon Fransa ise finalde kaybetmenin hüznünü yaşıyor. karşılaşmanın 80 ve 81. dakikasında Mbappe'nin attığı golle skoru 2-2'ye getiren ve uzatma dakikalarında yediği gole de yanıt vermeyi başaran Fransa'da mücadelenin 108. dakikasında Lionel Messi'nin attığı golde kural hatası yaşandığı ve golün geçersiz sayılması gerektiği iddia edildi.

90 dakikası 2-2 tamamlanan mücadelede uzatmaya gidilirken, 108. dakikada Enzo Fernandez'in pasında Lautaro Martinez'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Hugo Lloris çıkardı. Dönen topta Lionel Messi, topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirirken, bu esnada yedek kulübesindeki oyuncular heyecanını kontrol edemeyerek saha içerisine kadar girdi. Bu pozisyon nedeniyle Fransız cephesinden golün geçersiz sayılması gerektiği yönünde itirazlar sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.