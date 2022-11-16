Birçok futbolsever tarafından heyecanla beklenen Dünya kupasının ilk maçının ne zaman oynanacağını merak edenler, Dünya kupası ilk maç ne zaman? Sorusu ile birlikte konu hakkında araştırma yapıyor. Dünya kupası ilk maç hangi tarihte, ne zaman oynanacak? Sorusunu merak eden futbolseverler için yanıtladık. Peki, Dünya kupası ilk maç ne zaman? Dünya kupası ilk maç hangi tarihte, ne zaman oynanacak?

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DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN?

Dünya kupasında gerçekleştirilecek olan ilk karşılaşma, Katar – Ekvador arasında yapılacak. 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan maç, saat 19:00'da Al Bayt Stadyumunda oynanacak. Katar – Ekvador karşılaşması, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.