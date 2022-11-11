Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu, yaklaşan Dünya kupası tarihi ile birlikte sıklıkla merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak?

Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin gün saydığı Dünya Kupası'na az zaman kala sporseverler 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? sorusunu araştırıyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası bekleniyor. Peki, Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak?

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Katar- Ekvator karşılaşması ile başlayacak olan Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde sona erecek. Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Kasım Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası, Katar – Ekvator maçı ile başlayacak. 9 - 17 Aralık tarihinde yarı final maçları, 18 Aralık Pazar günü ise final maçı oynanacak.