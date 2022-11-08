Futbolseverlerin heyecanla beklediği ve sıkı sıkıya takip ettiği organizasyonlardan biri olan Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Arama motorlarında 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası maçları nereden izlenir? soruları aratılıyor. FİFA Dünya Kupası maçlarını takip etmek isteyenler ise Dünya Kupası hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Dünya Kupası hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin gün saydığı Dünya Kupası'na az zaman kala sporseverler Dünya Kupası nereden izlenir? sorusunu araştırıyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası bekleniyor. Peki, Dünya Kupası hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası maçları nereden izlenir? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Katar- Ekvator karşılaşması ile başlayacak olan Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde sona erecek. Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Kasım Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası, Katar – Ekvator maçı ile başlayacak. 9 - 17 Aralık tarihinde yarı final maçları, 18 Aralık Pazar günü ise final maçı oynanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI!

Dünya kupasında yer alan gruplar aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana