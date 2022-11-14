dünya kupası hangi kanalda 2022

Bu yıl Katarda düzenlenecek 2022 FİFA Dünya kupası için geri sayım başladı. Futbol severler bu büyük organizasyonun yayıncı kuruluşunu araştırmaya ve merak etmeye başladı.Peki,katar 2022 FİFA Dünya kupası hangi kanalda ,ne zaman ,hangi ülkeler katılıyor turnuvaya? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Futbolseverlerin gün saydığı 2022 FİFA Katar Dünya Kupası'na bir haftadan kısa bir süre kaldı. Futbolseverler 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? sorusunu araştırıyor. Peki, Dünya kupası hangi kanalda yayınlanacak? 2022 Dünya kupası nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI HANGİ KABNALDA YAYINLANACAK?

Katar- Ekvator karşılaşması ile başlayacak olan Dünya Kupası 18 Aralık tarihinde sona erecek. Dünya Kupası maçları TRT1 ve TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Kasım Pazar günü başlayacak olan Dünya Kupası, Katar – Ekvator maçı ile başlayacak. 9 - 17 Aralık tarihinde yarı final maçları, 18 Aralık Pazar günü ise final maçı oynanacak.