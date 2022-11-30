Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken gruptan çıkan takımlar futbolseverler tarafından merak konusu oldu ve Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri? Sorusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri? Hangi takımlar Dünya Kupası gruplarından çıktı? İşte 2022 Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar!

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile başladı. Turnuva 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final maçı ile sona erecek. Yapılan karşılaşmalar neticesinde Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri? Sorusu merak konusu oldu. Peki, Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri? Hangi takımlar Dünya Kupası gruplarından çıktı? İşte 2022 Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar!

DÜNYA KUPASI GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2022 Dünya Kupasında oynanan karşılaşmaların ardından adını son 16 turuna yazdıran ülkeler şöyle;

D GRUBU: Fransa

G GRUBU: Brezilya

H GRUBU: Portekiz

A GRUBU: Hollanda, Senegal

Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberimiz güncellenecektir.