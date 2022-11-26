Dünya Kupası'nda toplam 8 grup var ve her grupta 4 takım bulunuyor. Gruplarda maçlar çift değil tek oynanıyor. Haliyle 2 puana sahip olan bir takım bile gruptan çıkabilme ihtimaline sahip oluyor. Sizler için haberler.com 'a özel Dünya Kupası gruplarında oluşabilecek tüm puan durumu ihtimallerini derleyeceğiz. Keyifli okumalar...

Haberler.com özel içerikle karşınızdayız... 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22'nci FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Dünya Kupası gruplarında takımların alabileceği tüm puan durumları, ihtimaller ve olasılıklar neler? Grupta oluşabilecek tüm puan ihtimalleri nasıl? Dünya kupası grubunda oluşabilecek tüm durumlar neler? Dünya kupası grup maçları sonrası oluşabilecek tüm durumlar sizlerle...

DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA ALINAN TÜM PUAN DURUMLARI (İHTİMALLER VE OLASILIKLAR)

Tüm durumlara geçmeden önce şunu belirtelim ki gruplarda 1'er maç oynanıyor. Yani toplam 4 takım var ve bir takım maksimum 9 puan alabilir. Şimdi tüm ihtimaller ve oluşan puan durumlarına göz atalım.

1. Durum : (9-6-3-0)

İlk durumumuza göre gruplarda bir takım maksimum 3 galibiyet alabilir. Bu durumda 2. takım en fazla 6 puana sahip olabilir. Eğer ikinci takım 6 puan alırsa 3. sıradaki takım da 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alabilir. Sonuncu takım ise 3 mağlubiyetle grubu tamamlar. Bu durumda oluşabilecek puan sıralaması;

1. takım : 9 puan

2. takım : 6 puan

3. takım : 3 puan

4. takım : 0 puan

şeklinde olabilir.

2. Durum : (9-6-1-1)

Diğer durumda 3 galibiyet ve 2 galibiyet alan takımlar aynı, ama son 2 sırada bulunan takımlar ise oynadıkları maçta berabere kalmış olabilir. Bu durumda sıralama (9-6-1-1) puan şeklinde olur.

3. Durum : (9-4-4-0)

Bu durumda ilk takımımız 3 galibiyet alıyor. İkinci ve üçüncü takımlar 4. olan takımları yeniyor ve ilk sıradaki takıma yeniliyor. Ayrıca 2 ve 3. sıradaki takımlar kendi aralarındaki maçta berabere kalıyorlar.

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Bu şekilde toplamda 32 tane durum vardır. Geri kalan tüm puan durumu ihtimallerini aşağıya sıralayalım:

4. Durum : 9-4-3-1

5. Durum : 9-4-2-1

6. Durum : 9-3-3-3

7. Durum : 9-2-2-2

8. Durum : 7-7-3-0

9. Durum : 7-7-1-1

10. Durum : 7-6-4-0

11. Durum : 7-6-3-1

12. Durum : 7-6-2-1

13. Durum : 7-5-4-0

14. Durum : 7-5-3-1

15. Durum : 7-5-2-1

16. Durum : 7-4-4-1

17. Durum : 7-4-3-3

18. Durum : 7-4-3-1

19. Durum : 7-4-2-2

20. Durum : 7-3-2-2

21. Durum : 6-6-6-0

22. Durum : 6-6-4-1

23. Durum : 6-6-3-3

24. Durum : 6-5-4-1

25. Durum : 6-5-2-2

26. Durum : 6-4-4-3

27. Durum : 5-5-4-1

28. Durum : 5-5-3-2

29. Durum : 5-5-3-1

30. Durum : 5-5-2-2

31. Durum : 4-4-4-4

32. Durum : 3-3-3-3 (Herkes grupta tüm maçını berabere bitirirse)

GRUPLAR HAKKINDA BAZI İSTATİSTİKLER

Şimdi gelelim son 2 dünya kupasında en çok hangi puan durumu oluşmuş onların bilgisini paylaşalım.

2018 Dünya Kupası (A-H tüm gruplar):

9-6-3-0

5-5-4-1

7-5-3-1

9-4-3-1

7-5-3-1

6-6-3-3

9-6-3-0

6-4-4-3

2014 Dünya Kupası (A-H tüm gruplar):

7-7-3-0

9-6-3-0

9-4-3-1

7-6-3-1

7-6-4-0

9-4-3-1

7-4-4-1

9-4-2-1