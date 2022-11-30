2022 Dünya Kupası grup maçları devam ederken futbol severler gruplardaki puan eşitliği durumunda sonuç ne olacak merak etti. Peki, Dünya Kupası gruplarında puanlar eşit olursa ne olur? 2022 FIFA Dünya Kupası gruplarda puan eşitliğinde neye bakılır? İşte detayalar...

Dünya Kupası'nda ikili averaj mı genel averaj mı var? Dünya Kupası'nda gruplarda puanları eşit olan 2 takım arasında neye bakılır? İşte ayrıntılar...

AVERAJ NEDİR?

Averaj, aralarında puan eşitliği bulunan takımların birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri gollerin farkına dayalı kuraldır. Averaj sadece lig maçlarında değil, kupa maçlarında da uygulanmaktadır. Averaj sadece futbol da değil Eskrim ve birçok spor dalında kullanılır.

Eskrimde averaj bir maçta yaptığı ve yediği tuşların farkıdır. Bir oyuncu maça 5-4 yenilmişse oyuncunun averajı -1'dir ama aynı maçta yenen sporcunun averajı 1'dir.

DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA PUANLAR EŞİT OLURSA NE OLUR?

Dünya Kupası gruplarında genel averaja bakılır. Eğer gruplarda aynı puanda olan 2 takım varsa ikisinin genel averajına bakılır. Genel averajları eşitse bu durumda iki takımın attıkları gol sayılarına bakılır. Eğer attıkları gol sayıları da eşitse bu durumda ikili averaja bakılır. Eğer bu da eşitse yani grupta bu iki takım berabere kaldıysa bu durumda son olarak fair play puanına bakılır.

Fair play kapsamında sarı kartı daha az olan takım bir üst sırada bulunur.