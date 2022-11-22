Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, çift maç mı?
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2022 Dünya Kupası grup maçlarının başlamasının ardından futbolseverler Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, çift maç mı? Merak etmekte. İşte, Dünya Kupası formatına göre Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? Yanıtı haberimizde...
Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? 2022 Dünya Kupası grup maçlarının başlamasının ardından futbolseverler Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, çift maç mı? Merak etmekte. İşte, Dünya Kupası formatına göre Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? Detaylar...
DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI TEK MAÇ MI?
Dünya Kupası grup maçları tek maçtır. 32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar sekiz gruba ayrılmıştır. Her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele eder ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselir.
DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları oynanacak.
- 18 Aralık Pazar günü Final Maçı oynanacak.