2022 Dünya Kupası grup maçlarının başlamasının ardından futbolseverler Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, çift maç mı? Merak etmekte. İşte, Dünya Kupası formatına göre Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? Yanıtı haberimizde...

Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? 2022 Dünya Kupası grup maçlarının başlamasının ardından futbolseverler Dünya Kupası grup maçları tek maç mı, çift maç mı? Merak etmekte. İşte, Dünya Kupası formatına göre Dünya Kupası grup maçları tek maç mı? Detaylar...

DÜNYA KUPASI GRUP MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Dünya Kupası grup maçları tek maçtır. 32 takımın katılacağı turnuvanın grup aşamasında takımlar sekiz gruba ayrılmıştır. Her grupta takımlar tek devreli lig usulü ile mücadele eder ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselir.

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