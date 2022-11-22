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Dünya Kupası Gol Kralları Listesi! Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim?

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Dünya Kupası Gol Kralları Listesi! Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim?

2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler Dünya Kupası ile ilgili istatistikleri yakında takip ediyorlar. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim? Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu? İşte, Dünya Kupası gol kralları!

Dünya Kupası gol kralları! 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler Dünya Kupası ile ilgili istatistikleri yakında takip ediyorlar. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim? Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu? İşte, Dünya Kupası gol kralları haberimizde...

DÜNYA KUPASI GOL KRALLARI

Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu 16 gol ile Alman futbolcu Miroslav Klose'dir. Klose çıktığı 21 Dünya Kupası maçında 16 kez golle buluşmuştur.

Dünya Kupası Gol Kralları Listesi! Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim?Dünya Kupası gol kralı

Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci futbolcu 15 gol ile Brezilyalı futbolcu Ronaldo'dur. Ronaldo çıktığı 19 Dünya Kupası maçında 15 kez golle buluşmuştur.

Dünya Kupası Gol Kralları Listesi! Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim?

Dünya Kupası'nda en çok gol atan üçüncü futbolcu 14 gol ile Alman futbolcu Gerd Müller'dir. Müller çıktığı 13 Dünya Kupası maçında 14 kez golle buluşmuştur.

Dünya Kupası Gol Kralları Listesi! Dünya Kupası gol kralı kim? Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu kim?

İşte, Dünya Kupası gol krallığı sıralaması:

  • Miroslav Klose: 16 Gol
  • Ronaldo: 15 Gol
  • Gerd Müller: 14 Gol
  • Just Fontaine: 13 Gol
  • Pelé: 12 Gol
  • Sándor Kocsis: 11 Gol
  • Jürgen Klinsmann: 11 Gol
  • Helmut Rahn: 10 Gol
  • Gabriel Batistuta: 10 Gol
  • Gary Lineker: 10 Gol
  • Teófilo Cubillas: 10 Gol
  • Grzegorz Lato: 10 Gol
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