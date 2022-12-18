Dünya Kupası gol kralı kim oldu? 2022 Dünya Kupası gol krallığı!

Dünya Kupasında gol kralı kim oldu merak ediliyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldi. Finalde kazanan taraf Arjantin oldu. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim oldu? İşte, 2022 Dünya Kupası gol krallığı!

Dünya Kupası gol kralı kim oldu? Dünya Kupasında gol kralı kim oldu merak ediliyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldi. Finalde kazanan taraf Arjantin oldu. Peki, Dünya Kupası gol kralı kim oldu? İşte, 2022 Dünya Kupası gol krallığı haberimizde...

DÜNYA KUPASI GOL KRALI KİM?

Dünya Kupası'nda gol kralı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

DÜNYA KUPASI GOL KRALI BELLİ OLDU

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nı 7 golle tamamladı. Ancak kral tacını giyemedi. Fransa'nın 23 yaşındaki yıldızı Mbappe, 2022 Dünya Kupası'nı 8 golle bitirdi. 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı Mbappe, kupanın kazananı ise Messi oldu.

MARADONA'YI YAKALADILAR

Lionel Messi turnuvayı 7 gol ve 3 asistle tamamladı. Kylian Mbappe ise 8 gol, 2 asist yaptı. Öte yandan bir Dünya Kupası'nda 10 gole direkt etki eden oyuncu sayısı 3'e çıktı. Maradona, 5 gol 5 asistle zirvede tek başına bulunuyordu.

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI