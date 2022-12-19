Prestijli turnuvalardan Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlendi. Karşılaşmalar ardından bir takım ise Dünya Kupası'nın sahibi oluyor. Kupa 1930 yılından bu yana yapılıyor. Futbolseverler ise Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, altın mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, Dünya Kupası geri veriliyor mu? Dünya Kupası nerede saklanıyor? Dünya Kupası gerçek altın mı? FIFA Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, kalıyor mu?

FIFA Dünya Kupası, dünya genelinde düzenlenen ve FIFA üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katıldığı futbol turnuvası FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma verilen kupadır. Peki, Dünya Kupası geri veriliyor mu? Dünya Kupası nerede saklanıyor? Dünya Kupası gerçek altın mı? FIFA Dünya Kupası geri iade ediliyor mu, kalıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI GERÇEK ALTIN MI?

Dünya Kupası, 6 kilo 175 gram ağırlığında, 36,8 santimetre boyunda ve 18 ayar altındır. Tabanında iki tabaka malakit taşı bulunuyor.

Kupanın zemininde şampiyon ülkelerin isimlerinin yazılı olduğu 17 küçük plaka yer alıyor. 1974'ten itibaren şampiyon ülkelerin isimleri işleniyor.

FIFA DÜNYA KUPASI GERİ VERİLİYOR MU?

Kupa, şampiyonayı kazanan ülkeye tamamen verilmiyor. Dünya Kupası, şampiyonayı kazanan ülkede sadece bir dahaki Dünya Kupası Finalleri'ne kadar 4 yıl kalıyor, ardından o ülkeye altın kaplama bir kopya veriliyor.

Dünya Kupası, ilk olarak kurucusu Jules Rimet'in adını taşıyordu. 1974'e yenisi yapıldı. İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga tarafından tasarlandığı biliniyor.

Gazzaniga'nın tasarladığı, bugün halen kullanılmakta olan FIFA Dünya Kupası, tabandan spiraller çizerek yükselen iki insan figürü, en üstte dünyayı taşıyacak şekilde uzanıyor.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU OLAN TAKIMLAR

1. Brezilya – 5 Şampiyonluk

2. İtalya – 4 Şampiyonluk

3. Almanya – 4 Şampiyonluk

4. Arjantin – 2 Şampiyonluk

5. Fransa – 2 Şampiyonluk

6. Uruguay – 2 Şampiyonluk

7. İngiltere – 1 Şampiyonluk

8. İspanya – 1 Şampiyonluk