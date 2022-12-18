Dünya Kupası gerçek, saf altın mı? Dünya Kupası kaç gram altın? Dünya Kupası som altın mı?

Dünya Kupası gerçek altın mı merak ediliyor. Dünya Kupası şüphesiz her futbolcunun hayali olan dünyanın 1 numaralı kupasıdır. Peki, Dünya Kupası tamamen altın mı, altın kaplama mı? İşte, Dünya Kupası som altın mı? Dünya Kupası altın oranı kaç? İşte, Dünya Kupası saf altın mı, kaç gram altın? İşte, Dünya Kupası hakkında bilgiler...

Dünya Kupası saf altın mı? Dünya Kupası şüphesiz her futbolcunun hayali olan dünyanın 1 numaralı kupasıdır. Peki, Dünya Kupası tamamen altın mı, altın kaplama mı? İşte, Dünya Kupası som altın mı? Dünya Kupası altın oranı kaç? İşte, Dünya Kupası saf altın mı, kaç gram altın? Dünya Kupası tasarımı hakkında detaylar...

DÜNYA KUPASI GERÇEK, SAF ALTIN MI?

Dünya Kupası altından yapılmıştır. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan Dünya Kupası'ndan sadece bir tane vardır.

Günümüzdeki FIFA yönetmeliklerine göre yalnızca final maçının ardından gerçekleştirilen törenlerde kullanılan Dünya Kupası hiçbir ülkeye daimi ya da geçici olarak verilmemekte; ancak bunun yerine altın kaplama bronzdan imal edilmiş bir kopya Dünya Kupası takdim edilmektedir. 2002 yılına kadar şampiyon olan takım, sonraki turnuvaya kadar geçici olarak Dünya Kupasını ülkesinde bulundurmaya hak kazanmaktaydı.

Orjinal Dünya Kupası

DÜNYA KUPASI TASARIMINI KİM YAPTI?

FIFA'ya sunulan yedi ülkeden elli üç tasarım arasından Silvio Gazzaniga'nın tasarımı seçildi. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan kupa, İtalya'nın Milano ilindeki Paderno Dugnano kasabasında bulunan GDE Bertoni adlı şirket tarafından üretildi. Dünya'yı tutan iki insan figüründen oluşan üst kısım, 13 cm çapındaki dairesel, iki katmanlı malahit kaide üzerine oturtulmuştu. Martyn Poliakoff, tamamının altından imal edilmediğini ve içinin boş olduğunu öne sürdüğü kupanın, dolu olduğu takdirde ağırlığının en az 70 kg olması gerektiğini belirtmişti.

Yeni tasarımın ilk kez sunulduğu 1974 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Batı Almanya oldu. 1994 FIFA Dünya Kupası sonrasında kupanın tabanına bir levha eklendi ve 1974'ten itibaren düzenlenen turnuvaların yılları ile turnuvaları kazanan ülkelerin adı resmî dillerinde alt alta yazıldı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın adı ise ülkenin resmî dili İspanyolca olarak değil İngilizce olarak yazılmıştı. GDE Bertoni tarafından 2005'te yapılan çalışmalarla, kupanın matlaşan altın kısmı parlatılırken zarar gören malahit kısmı ise yenilendi. 2014 FIFA Dünya Kupası itibarıyla kupanın altında 11 ülkenin adı yazarken toplamda 17 ülke adı sığdırılabileceğinden 2038'deki organizasyon sonrasında bu kısımda ülke adının yazılabileceği bir alan kalmayacaktı. 2018 FIFA Dünya Kupası sonrasında FIFA tarafından kupanın alt kısmındaki levha yenilendi ve tasarımı da değiştirildi. Yeni tasarımda, levhanın merkezinde "World Champions" (İngilizcede "Dünya Şampiyonları") yazarken çevresinde de 1974'ten veri kupayı kazanan ülkelerin resmî dillerindeki adları sarmal biçiminde işlenmişti