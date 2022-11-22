Dünya Kupası frekans ayarları nasıl yapılır, merak ediliyor. TRT 1'de maç izlemek isteyenler maç neden yok merak etti. Peki, TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç? TRT 1 maç neden yok?

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Peki, TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne? TRT 1 Dünya Kupası frekansı! TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! merak ediliyor. Dünya Kupası frekans ayarları nasıl yapılır?

DÜNYA KUPASI FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• TÜRKSAT 4A

• Frekans 11794

• Polarizasyon V(Dikey)

• Sembol Oranı 30000

• FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.