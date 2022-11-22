Dünya Kupası frekans ayarları nasıl yapılır?
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Dünya Kupası frekans ayarları nasıl yapılır, merak ediliyor. TRT 1'de maç izlemek isteyenler maç neden yok merak etti. Peki, TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti? Yeni TRT frekans sayıları kaç? TRT 1 maç neden yok?
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Peki, TRT 1 şifresiz Dünya Kupası frekans bilgileri ne? TRT 1 Dünya Kupası frekansı! TRT Dünya Kupası frekans bilgileri! merak ediliyor. Dünya Kupası frekans ayarları nasıl yapılır?
• TÜRKSAT 4A
• Frekans 11794
• Polarizasyon V(Dikey)
• Sembol Oranı 30000
• FEC 3/4
TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.