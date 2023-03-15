FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yaşanacak. Futbol severler yeni formatın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Dünya Kupası formatı değişti mi? FIFA Dünya Kupası yeni formatı nasıl olacak? Dünya Kupası yeni takım sayısı kaçtır, eleme sistemi nasıl? İşte detaylar...

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi. Öte yandan yapılan duyuruya göre 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Peki, Dünya Kupası formatı değişti mi? FIFA Dünya Kupası yeni formatı nasıl olacak? Dünya Kupası yeni takım sayısı kaçtır, eleme sistemi nasıl?

DÜNYA KUPASI FORMASI DEĞİŞTİ Mİ?

FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki FIFA 2026 Dünya Kupası, 48 takımla oynanacak. Eleme turları son 32'yle başlayacak, 12 grupta 4'er takım bulunacak. İlk 2'de yer alan takımlar ile 8 tane en iyi üçüncü takım gruplardan çıkacak.

YENİ DÜNYA KUPASI FORMATI NASIL OLACAK?

Eleme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi 3. olan sekiz takım çıkacak. Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki maç sayısı da 64'den 104'e çıkacak.

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.

İşte Dünya Kupası'nın yeni formatı;

16 şehir

48 takım

12 grup

104 maç

DÜNYA KUPASI'NDA 48 TAKIMLI DÖNEM İLK NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Ekim 2016'da FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla düzenlenebileceğini belirtti. 10 Ocak 2017'de ise FIFA tarafından yapılan açıklamayla, 2026 Dünya Kupası'nda 48 finalistin yer alacağı duyuruldu. 13 Haziran 2018'de gerçekleştirilen FIFA Kongresi'nde, turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Bu kararla birlikte ilk kez bir Dünya Kupası, üç ülkede birden düzenlenecekti.