Dünya Kupası finalistleri kimler? 2022 Dünya Kupası finalistleri belli oldu! İşte, Dünya Kupası finale kalanlar!

Dünya Kupası finalistleri belli oldu! 2022 Dünya Kupası yarı final maçlarının ardından Dünya Kupası finalistleri kimler? Dünya Kupasında finale kimler kaldı? netleşti. Dünya Kupası finalistleri 2022 hangi ülkeler? İşte, Dünya Kupası finalistleri 2022!

Dünya Kupası finalistleri kimler oldu, finale kimler kaldı? Dünya Kupası finalistleri belli oldu! 2022 Dünya Kupası yarı final maçlarının ardından Dünya Kupası finalistleri kimler? Dünya Kupasında finale kimler kaldı? netleşti. Dünya Kupası finalistleri 2022 hangi ülkeler? İşte, Dünya Kupası finalistleri 2022 haberimizde...

DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Dünya Kupası finalistleri Arjantin ve Fransa oldu. Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa ve Arjantin 18 Aralık Pazar akşamı saat 18.00'de Dünya Kupası final maçı için karşı karşıya gelecekler. Final maçının kazananı Dünya Şampiyonu olacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Arjantin-Fransa maçının kazananı Dünya Şampiyonu unvanını alacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİNE KİMLER, NASIL KALDI?

Dünya Kupası finaline Arjantin ve Fransa kaldı. Arjantin yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselirken, Fransa ise yarı finalde Fas'ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası finalinde Arjantin'in rakibi oldu.