Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da sporseverler Dünya kupası finali ne zaman? sorusunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde sıklıkla araştırıyor. Peki, Dünya kupası finali ne zaman? Dünya kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Dünya kupası final maçı tarihi!

Dünya kupası karşılaşmaları devam ederken bir yandan 2022 Dünya kupası finali ne zaman? sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Final maçının ne zaman oynanacağını merak eden vatandaşlar, Dünya kupası finali ne zaman? Dünya kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? sorularını araştırıyor. Peki, Dünya kupası finali ne zaman? Dünya kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? Dünya kupası final maçı tarihi!

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu maçları, 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda-ABD müsabakasıyla başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çapraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL?

Hollanda - ABD

İngiltere - Senegal

Arjantin - Avustralya

Fransa - Polonya

Japonya - Hırvatistan

Fas - İspanya