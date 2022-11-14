2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvanın başlayacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Dünya kupası ne zaman? Final karşılaşması ne zaman ve nerde oynanacak? İşte Dünya Kupası'nın başlayacağı tarih ve final karşılaşmasının yapılacağı stadyum işte konuya dair tüm merak edilenler...

Dünya Kupası maçlarına sayılı gün kala, ilk hafta hangi ülkelerin birbiriyle maç yapacağı Futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası maçları 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvator karşılaşmasıyla başlayacak. Peki dünya kupası finali ne zaman inerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 Katar Dünya Kupası grup kuralarının çekimiyle birlikte maçların başlayacağı tarih belli oldu. Buna göre; Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana