Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final hangi kanalda?
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Dünya Kupası finali TRT 1'de mi TRT Spor'da mı hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final hangi kanalda? Merak ediyorlar.
Arjantin Fransa maçı hangi kanalda? Dünya Kupası finali TRT 1'de mi TRT Spor'da mı hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final hangi kanalda? Merak ediyorlar. İşte, Dünya Kupası final maçının yayınlanacağı kanal!
2022 Dünya Kupası final maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak
Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.