Dünya Kupası finali TRT 1'de mi TRT Spor'da mı hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final hangi kanalda? Merak ediyorlar.

Dünya Kupası finali bilet fiyatları! Arjantin Fransa maçı bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası final maçı bilet fiyatları ne kadar?

Arjantin Fransa maçı hangi kanalda? Dünya Kupası finali TRT 1'de mi TRT Spor'da mı hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası finali hangi kanalda? Arjantin - Fransa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Final hangi kanalda? Merak ediyorlar. İşte, Dünya Kupası final maçının yayınlanacağı kanal!

DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası final maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.