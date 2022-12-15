Dünya Kupası finali hakemi kim? Dünya Kupası final maçını kim yönetecek?

Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası finalini kim yönetecek, hakem kim merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçlarının ardından finalin adı Arjantin - Fransa olmuştu. Peki, Dünya Kupası final maçı hakemi kim? İşte, Dünya Kupası finalinin hakemi!

Dünya Kupası finali hakemi kim? Arjantin ile Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası finalini kim yönetecek, hakem kim merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçlarının ardından finalin adı Arjantin - Fransa olmuştu. Peki, Dünya Kupası final maçı hakemi kim? İşte, Dünya Kupası finalinin hakemi haberimizde...

DÜNYA KUPASI FİNALİ HAKEMİ KİM?

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Szymon Marciniak

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.