2022 Dünya Kupası final maçı bu akşam oynanacak. Arjantin ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği dev mücadelede bilet fiyatları merak edildi. Dünya Kupası biletleri ne kadar merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası finali bilet fiyatları! Arjantin Fransa maçı bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası final maçı bilet fiyatları ne kadar?

Dünya Kupası finali bilet fiyatları! 2022 Dünya Kupası final maçı bu akşam oynanacak. Arjantin ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği dev mücadelede bilet fiyatları merak edildi. Dünya Kupası biletleri ne kadar merak ediliyor. Peki, Dünya Kupası finali bilet fiyatları! Arjantin Fransa maçı bilet fiyatları ne kadar? Dünya Kupası final maçı bilet fiyatları ne kadar?

DÜNYA KUPASI FİNALİ BİLET FİYATLARI

2022 Dünya Kupası grup maçları için bilet fiyatları 105$ ile 210$ arasında değişiyordu, final maçı biletlerinin fiyatı ise 455$ ile 1.100$ arasında değişiyor.

ARJANTİN - FRANSA HANGİ KANALDA?

Fransa - Fas maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Fransa - Fas maçı bugün (18.12.2022) oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa - Fas maçı bugün saat 18.00'de başlayacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa - Fas maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.