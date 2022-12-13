Dünya Kupası finalisti hangi takım oldu merak ediliyor. Arjantin - Hırvatistan ve Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelelerinden çıkacak sonuçlara göre Dünya Kupası finalistleri belli olacak. Peki, Dünya Kupası finale kim kaldı? 2022 Dünya Kupası finalisti kim oldu? Dünya Kupası finaline hangi takım kaldı?

Dünya Kupası finale kim kaldı? Dünya Kupası finalisti hangi takım oldu merak ediliyor. Arjantin - Hırvatistan ve Fransa - Fas arasında geçecek yarı final mücadelelerinden çıkacak sonuçlara göre Dünya Kupası finalistleri belli olacak. Peki, Dünya Kupası finale kim kaldı? 2022 Dünya Kupası finalisti kim oldu? Dünya Kupası finaline hangi takım kaldı? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA FİNALE KİM KALDI?

2022 Dünya Kupası'nda finalistler belli oluyor. Bu akşam oynanan Arjantin - Hırvatistan maçı ile birlikte ilk finalist belli oldu. Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda finale yükseldi ve ilk finalist oldu.

DÜNYA KUPASI YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Dünya Kupası yarı finalistleri ve müsabaka programı şu şekildedir:

Arjantin - Hırvatistan | 13 Aralık 2022 | 22.00

Fransa - Fas | 14 Aralık 2022 | 22.00