Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken bir yandan da vatandaşlar tarafından Dünya kupası finale kim çıktı? Sorusu Ve Dünya kupası ilk finalist kim, hangi takım takım oldu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Dünya kupası finale kim çıktı? 2022 Dünya kupası ilk finalist kim, hangi takım takım oldu?

2022 Dünya kupası Katar'da düzenlenirken karşılaşmalar, yarı final maçları ile devam ediyor. birçok vatandaş tarafından Dünya kupasında finale çıkan takım merak konusu haline geliyor ve Dünya kupası finale kim çıktı? Dünya kupası ilk finalist kim, hangi takım takım oldu? Soruları ile birlikte internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Dünya kupası finale kim çıktı? Dünya kupası ilk finalist kim, hangi takım takım oldu?

DÜNYA KUPASI FİNALE KİM ÇIKTI?

Yarı final maçında Hırvatistan'ı 3-0'lık bir üstünlükle kazanan Arjantin, 2022 Dünya kupası ilk finalisti oldu. Dünya kupasının ikinci finalisti ise 14 Aralık tarihinde Fransa - Fas arasında oynanacak olan karşılaşma ile birlikte belli olacak.

2022 DÜNYA KUPASI FRANSA – FAS MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

14 Aralık Çarşamba günü Fransa - Fas arasında oynanacak olan karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Yarı Final maçı, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak ve maç TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.