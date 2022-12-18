Dünya Kupası final maçı saat kaçta? Arjantin - Fransa maçı saat kaçta başlaycak? Final saat kaçta?
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Bu akşam 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanı yaşanacak. Finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Arjantin Fransa maçının heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası final maçı saat kaçta? Arjantin - Fransa maçı saat kaçta başlayacak? Final saat kaçta? Merak ediyorlar.
Dünya Kupası final maçı saat kaçta? Bu akşam 2022 Dünya Kupası final maçı heyecanı yaşanacak. Finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Arjantin Fransa maçının heyecanına ekran başından ortak olmak isteyen futbolseverler Dünya Kupası final maçı saat kaçta? Arjantin - Fransa maçı saat kaçta başlayacak? Final saat kaçta? Merak ediyorlar. İşte, Dünya Kupası finalinin başlama saati!
Dünya Kupası final maçı saat 18.00'de başlayacak.
2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak
Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.