Dünya Kupası heyecanı devam ederken, yarı final müsabakalarının tamamlanmasının ardından Futbol severler Dünya kupası Final müsabakası ne zaman oynanacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Dünya kupası final maçı ne zaman? Arjantin- Fransa final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte 2022 FIFA Dünya kupası finali!

Dünya çapında en çok ilgi çeken organizasyonlardan Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından gözler, Arjantin- Fransa arasında oynanacak olan 2022 FIFA Dünya kupası finaline çevrildi. Peki, Dünya kupası final maçı ne zaman? Arjantin- Fransa final maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte 2022 FIFA Dünya kupası finali!

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin- Fransa arasında gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya kupası finali, 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

YİNE FİNAL OYNAYACAKLAR

2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018'de Hırvatistan'ı yenerek kupaya uzanan Fransa, bu kez Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kozlarını paylaşacak.

BÜYÜLERİ BOZULDU

Yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde eden Fas, Fransa maçına kadar yalnızca 1 gol yemişti. Fas'ın büyüsü yarı final karşılaşmasında bozulmuş oldu.