Futbolseverlerin Dünya Kupası 2022 finali için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kasım ayında başlayan büyük mücadele aralık ayının ortasında sona erecek. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak? 2022 Dünya Kupası maç takvimi!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, çeyrek final maçları da büyük bir heyecanla takip edildi. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2022 Katar Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak? 2022 Dünya Kupası maç takvimi! İşte detaylar haberimizde...

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Çeyrek final: 9-10 Aralık

Yarı final: 13-14 Aralık

Final: 18 Aralık

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER

Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00

İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.

13 Aralık 22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık 22.00 Fas - Fransa