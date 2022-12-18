Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Arjantin 11'i ve Fransa 11'i kim var?
Gündem Haberleri
Arjantin ve Fransa Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maç kadroları merak ediliyor. Peki, Arjantin maç kadrosu 11'de kimler var? Fransa maç kadrosu 11'de kimler var? İşte, Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Final maçı 11'leri!
Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin ve Fransa Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maç kadroları merak ediliyor. Peki, Arjantin maç kadrosu 11'de kimler var? Fransa maç kadrosu 11'de kimler var? İşte, Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Final maçı 11'leri!
Arjantin'in ilk 11'i: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.
Fransa'nın ilk 11'i: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.
2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak
Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.