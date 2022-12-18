Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Arjantin 11'i ve Fransa 11'i kim var?

Arjantin ve Fransa Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maç kadroları merak ediliyor. Peki, Arjantin maç kadrosu 11'de kimler var? Fransa maç kadrosu 11'de kimler var? İşte, Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Final maçı 11'leri!

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Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin ve Fransa Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maç kadroları merak ediliyor. Peki, Arjantin maç kadrosu 11'de kimler var? Fransa maç kadrosu 11'de kimler var? İşte, Dünya Kupası final maçı 11'leri! Arjantin - Fransa maç kadrosu ve 11'ler kimler var? Final maçı 11'leri!

DÜNYA KUPASI FİNALİ 11'LERİ

Arjantin'in ilk 11'i: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa'nın ilk 11'i: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası finalistleri olan Arjantin ile Fransa saat 18.00'de Dünya Şampiyonu unvanını almak için karşı karşıya gelecek.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin - Fransa maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin - Fransa maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN - FRANSA MAÇI HAKEMİ KİM?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.