Dünya kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken birçok futbolsever, Dünya Kupası eşleşmeler belli oldu mu? Sorusunu merak ediyor. Dünya Kupasında son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Sorusu, konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Dünya Kupası eşleşmeler belli oldu mu? Dünya Kupasında son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile başlayan Dünya kupası heyecanı devam ediyor. Karşılaşmaların gerçekleştirilmesi ile birlikte Dünya Kupası eşleşmeler belli oldu mu? Sorusu arama motorları üzerinde sporseveler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası eşleşmeler belli oldu mu? Dünya Kupasında son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

DÜNYA KUPASI EŞLEŞMELER BELLİ OLDU MU?

Son 16 turunun ilk eşleşmeleri belli oldu. İlk eşleşmeler ise şu şekilde;

Hollanda - ABD

İngiltere - Senegal

Son 16 turu maçları, 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda-ABD müsabakasıyla başlayacak.