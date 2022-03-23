Dünya Kupası Elemeleri tek maç mı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına az bir süre kala futbol severler, Dünya Kupası Elemeleri tek maç mı, çift maç mı? Dünya Kupası elemeleri rövanş var mı, ikinci maç var mı? Milli takım maçı tek maç mı? sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası elemeleri öncesi merak edilen Dünya Kupası Elemeleri tek maç mı sorusunun yanıtı nedir? Haberimizde...

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TEK MAÇ MI?

Dünya Kupası elemeleri tek maç üzerinden yapılmaktadır. Tek maçlık yarı final mücadelesinin ardından yine tek maçlık final maçını kazanan takım Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan taraf olacaktır.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI?

Organizasyonun statüsü gereği Portekiz - Türkiye mücadelesi tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan takım play-off finali oynayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz-Türkiye arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde saat 22:45 'de başlayacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç,Porto'da, Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ

FIFA Dünya Kupası elemeleri FIFA Dünya Kupası finallerine katılacak millî futbol takımlarını belirlemek için oynanan karşılaşmalar bütünüdür. FIFA Dünya Kupası küresel bir organizasyon olduğundan, elemeler yaklaşık 200 katılımcıdan 32 takımın seçilmesini sağlayacak kadar büyük çaptadır.

Eleme karşılaşmaları altı FIFA kıtasal bölgesinde (Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler, Güney Amerika, Okyanusya, Avrupa), bölgelerin kendi konfederasyonları tarafından düzenlenmektedir. Her turnuva öncesi FIFA kıtasal bölgelerin kontenjanlarını, konfederasyonlara üye takımların güçlerine göre belirlemektedir. En son yapılan 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri için süreç 2007'de başlamış ve 2009'un sonralarında tamamlanmıştır.

Dünya Kupası ev sahipleri finallerde direkt olarak yer almaktadır. Diğer birçok spordan farklı olarak, bir önceki Dünya Kupası veya kıta şampiyonalarının sonuçları dikkate alınmaz. 2002'ye kadar son kupa şampiyonu finallere otomatik olarak katılırken; 2006 Dünya Kupası'ndan itibaren bu uygulamaya son verilmiştir.

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