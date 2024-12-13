FIFA'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, kıtanın en iyi takımlarını karşı karşıya getirecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler, grup aşamasındaki ilk maçların başlayacağı tarihe çevrildi. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalar, 2026 yılında başlıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, 2026 Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Peki, Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu : Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu : İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu : Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu : Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu : İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu : Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu : İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu : Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu : Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu : Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu : İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu : Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık