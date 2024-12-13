Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?

Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Avrupa kıtasından 54 ülkenin katılacağı bu zorlu elemelerde, takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek. Peki, Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? İşte eleme maçlarının başlangıç tarihi ve detayları...

FIFA'nın düzenlediği 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, kıtanın en iyi takımlarını karşı karşıya getirecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler, grup aşamasındaki ilk maçların başlayacağı tarihe çevrildi. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalar, 2026 yılında başlıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, 2026 Dünya Kupası'na katılma hayalini gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Peki, Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor?

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu : Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu : İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu : Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu : Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu : İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu : Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu : İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu : Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu : Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu : Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu : İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu : Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

10 TL'ye tost satan esnafa herkes aynı soruyu soruyor
img

İsrail'in Suriye'deki casusu deşifre oldu
img

TOKİ'nin yaptığı evler sayesinde kiralar 30 binden 8 bine düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de yaşanabilecekleri sıraladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun

Son Dakika Haberleri

MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cuma günü hangi diziler var? 13 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 14 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.