Dünya Kupası elemeleri ne zaman 2026?

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA), ile 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımı belirlenecektir. Elemelerde 54 veya 55 takım 12 farklı gruba yerleştirilecek ve grup birincileri ile play-off sonunda 4 takım daha finallere katılım hakkı elde edecektir. Dünya Kupası elemeleri ne zaman?

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA), ile 2026 FIFA Dünya Kupasına katılacak 16 Avrupa takımı belirlenecektir. Elemelerde 54 veya 55 takım 12 farklı gruba yerleştirilecek ve grup birincileri ile play-off sonunda 4 takım daha finallere katılım hakkı elde edecektir.

Format

Elemeler formatı UEFA tarafından 25 Ocak 2023 tarihinde onaylanmıştır.

• Grup aşaması: 54 veya 55 takım ( Rusya'nın durumu belirsiz) dörderli veya beşerli 12 gruba ayrılır. Grup birincileri 2026 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

• Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım dörderli 4 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.